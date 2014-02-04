Незважаючи на запевнення влади, долар на міжбанку пробив позначку в 8,90 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,7600/8,8000, до 12:00 ціни зросли 8,8300/8,8450. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,8500/8,9000.

Читайте такожНемає жодних економічних причин для дестабілізації гривні - АрбузовРублевий ринок відкрився котируваннями 0,2473/84, до 12:00 ціни піднялися 0,2501/10. До закриття торгів встановилися на наступних значеннях 0,2497/0,2510. У Росії курс долар-рубль підвищилися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,2600 (+0.0975), повідомляє ІнтерБізнесКонсалтінг.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3495/1,3535. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,8335/11,8895, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору 11,9255/11,9500. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,9640/12,0355.