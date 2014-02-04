Тиск на золотовалютні резерви НБУ негативно вплине на курс гривні - експерти

Тиск на золотовалютні резерви Національного банку України в лютому посилиться, що матиме негативний вплив на курс національної валюти, вважають аналітики інвестиційної компанії Eavex Capital.

За інформацією компанії, витрати на обслуговування зобов'язань уряду у валюті в лютому мають становити приблизно 450 млн дол.

“В умовах відсутності можливості розміщувати єврооблігації тиск на золотовалютні резерви НБУ посилиться, що негативно позначатиметься на курсі національної валюти”, - йдеться в звіті компанії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Читайте такожНацбанк спробує утримати курс гривні не вище 8,5 грн/дол. - експертиАналітики компанії зазначають, що якщо уряду в лютому вдасться отримати транш у 2 млрд дол. у рамках домовленостей з Росією, то курс гривні може зміцнитися до 8,50 грн/дол. із нинішніх 8,80 грн/дол.

За прогнозами “УкрСиббанку”, золотовалютні резерви Нацбанку за січень скоротилися до 18,5 млрд грн.

“Резерви НБУ в січні, за нашими оцінками, впадуть до 18,5 млрд дол.”, - йдеться в аналітичному звіті «УкрСиббанку», розміщеному в системі TRDATA.

За підрахунками банку, основний тиск на резерви в січні мали інтервенції Нацбанку на підтримку курсу гривні на загальну суму близько 1 млрд дол. і погашення боргу перед МВФ у розмірі 600 млн дол.

«Тоді як монетарна влада демонструє готовність зупинити будь-яку глибоку девальвацію гривні, ми як і раніше обережно ставимося до перспектив національної валюти», - йдеться в звіті банку.

Експерти «УкрСиббанку» зазначають, що будь-який помітний спад курсу гривні сприятиме подальшому зростанню попиту на валюту й це змусить Нацбанк знову виходити на ринок з інтервенціями, чинячи тиск на резерви.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол., більше показника на 1 грудня 2013 року (18,812 млрд дол.).

За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

У вівторок, 4 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара на 12:00 знизилися до 8,8300/8,8450 грн/дол. проти 8,7600/8,8000 грн/дол. на відкритті торгів.