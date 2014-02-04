Фінансова допомога Україні від ЄС може становити 19 млрд євро - ЗМІ

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон повертається до України, повідомляє "Дело" з посиланням на European Voice. За інформацією видання, глава зовнішньополітичного відомства ЄС готує план політичного прориву і термінової фінансової допомоги. Ештон також проведе в Києві більшу частину середи 5 лютого.

За словами Ештон, ЄС і США в цей час працюють над пакетом фінансової допомоги, яка "буде немаленькою", щоб забезпечити "період стабільності" до президентських виборів, які заплановано на лютий 2015 року.

Жозе Мануель Баррозу, президент Європейської комісії, 3 лютого ширше окреслив рамки можливих зусиль ЄС щодо полегшення кризи в Україні. "Першочерговим завданням у цей час є припинення насильства і політичне вирішення кризи", - сказав він у Брюсселі.

Баррозу зазначив, що комісія вже підготувала пакет підтримки для України в розмірі €610 млн в очікуванні підписання угоди України з МВФ, і заявив, що ЄС не використовував гроші, щоб переконати Україну погодитися на політичну угоду - угоду про асоціацію - яку Янукович відхилив 21 листопада. "Ми не згодні з ідеєю, що ми повинні платити щось країні за приєднання до цієї домовленості", - сказав він.

Нагадаємо, Україна була в процесі переговорів про фінансування з Міжнародним валютним фондом в кінці 2013 року. Однак підтримка з боку МВФ, з допомогою якого Євросоюз готувався до надання кредитів Україні, була можлива за умови проведення структурних реформ. З інтерв'ю, яке дала Ештон, ясно, що пакет МВФ вона сприймала як основи для майбутніх кроків.

У грудні посадові особи установ ЄС працювали над документом, згідно з яким у разі підписання Україною договору з МВФ фінансова підтримка ЄС для України може скласти близько €19 млрд на період з 2014 по 2020 роки. Більша частина цієї суми була б надана у вигляді кредитів, але вона також включала гранти в сумі €150 млн і €200 млн в рік. Кредити були б спрямовані через МВФ і були б обумовлені реформами.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон прибуде 4 лютого до Києва з дводенним візитом.

Фінансове становище України погіршилися через попередження від Росії про можливе припинення виконання раніше досягнутих домовленостей про допомогу внаслідок відставки в минулий вівторок прем'єр-міністра Миколи Азарова. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сказав, що було б розумно виконувати угоду "тільки тоді, коли ми будемо знати, яку економічну політику буде здійснювати новий уряд, хто буде працювати там і якими правилами вони будуть слідувати".