Капінвестиції Києва у 2014 році становитимуть близько 1 млрд грн

У прийнятому бюджеті Києва на 2014 рік обсяг капітальних інвестицій передбачено на рівні майже 1 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За словами чиновника, з цієї суми 944,8 млн. грн становитимуть кошти спецфонду міського бюджету, 25 млн. грн – фонду охорони навколишнього середовища, 21,7 млн. грн – субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, а 12 млн. грн – цільова субвенція з держбюджету на будівництво під'їзної дороги і зовнішніх інженерних мереж до інноваційного парку «Біонік Хілл».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, депутати Київради прийняли бюджет міста і Програму соціально-економічного розвитку на 2014 рік.

Проект бюджету був представлений з доходами в сум 21 млрд грн і загальним обсягом витрат 19,8 млрд грн. Профіцит становить 303,5 млн. грн.