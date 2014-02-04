Профіцит платіжного балансу України у 2013 році становив $2 млрд

16:54, 04 лютого 2014
Фінанси
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Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за 2013 рік становив 16,1 млрд дол.

Імпорт товарів у 2013 році скоротився на 5,8%

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми оцінками Національного банку, в 2013 році становив 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс був зведений з дефіцитом 4,175 млрд дол., повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, в грудні 2013 року зведений платіжний баланс, був зведений з профіцитом, який становив 1,6 млрд дол. порівняно з дефіцитом у грудні 2012 року у розмірі 839 млн. грн.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за 2013 рік становив 16,1 млрд дол., що на 1,8 млрд дол. перевищує показник за 2012 рік. У той же час, у грудні минулого року дефіцит поточного рахунку становив 2,070 млрд дол.

Імпорт товарів у 2013 році скоротився на 5,8% - до 84,468 млрд дол., за рахунок скорочення енергетичного імпорту на 17,2% і продукції машинобудування - на 12,6%. Експорт товарів у 2013 році також скоротився - на 7,6% - до 64,9 млрд дол., за рахунок зниження експорту продукції АПК на 4,8%, продукції машинобудування - на 20,1%, хімічної продукції - на 13,8%, металургії — на 7%. 

Профіцит капітального і фінансового рахунку платіжного балансу в 2013 році становив 18,2 млрд дол., що на 8,1 млрд дол. перевищує показник 2012 року за рахунок значних обсягів розміщення цінних паперів уряду, а також єврооблігацій приватного сектору в першій половині року. 

Сальдо за кредитами і облігаціями в 2013 році досягло 7,974 млрд дол. Чисті залучення кредитів і облігацій уряду в 2013 році зросли на 3 млрд дол. до 5,4 млрд дол. Велику частину залучень було здійснено за рахунок розміщення єврооблігацій, у т.ч.у грудні 2013 року на 3 млрд дол. 

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Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2013 році скоротився в 2 рази порівняно з 2012 роком і становив 3,3 млрд дол. Традиційно основним одержувачем інвестиційного капіталу був реальний сектор економіки, в який у 2013 році було направлено 80% чистої виручки. Одночасно зросли вклади іноземних акціонерів у формі портфельних інвестицій. У 2013 році чисті надходження коштів у формі акціонерного капіталу становили 1,2 млрд дол., що в 2,4 раза більше, ніж у 2012 році.

Відплив готівкової валюти за межі банків у 2013 році скоротився в 2,1 раза - до 3,8 млрд дол. порівняно з 2012 роком. 

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Як заявив голова НБУ Ігор Соркін в інтерв'ю агентству УНІАН, на відміну від попередніх двох років, за підсумками 2013 року Нацбанк чекав позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України на рівні близько 1,8 млрд дол.

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