Фінансову допомогу від ЄС отримає лише опозиційний уряд України - німецький політик

Фінансова допомога Україні з боку ЄС та США буде надана тільки створеному українською опозицією перехідному уряду. Про це заявив координатор німецько-російської співпраці в МЗС Німеччини Ґернот Ерлер, передає DW.de.

"Мета цієї допомоги - підтримати у трансформаційній фазі сили реформаторів", - наголосив Ґернот Ерлер у вівторок, 4 лютого, в інтерв'ю Deutschlandfunk.

"Тобто адреса допомоги вельми однозначна: тимчасовий уряд, який буде створений опозицією... Це вельми необхідна перспектива - запропонувати населенню реалістичний шлях на той випадок, якщо влада опиниться в руках опозиції", - пояснив Ерлер.

Опозиція у Києві потребує економічної перспективи з огляду на те, що нинішня влада отримала пропозицію надання кредиту Росією на суму понад 15 мільярдів євро, пояснив політик з лав Соціал-демократичної партії Німеччини.

Коментуючи заяви представників ЄС про те, що західні донори не "торгуватимуться" з Україною з огляду на отримувані нею кредити від Кремля, Ерлер зазначив: "Без такої пропозиції виникає ситуація тиску. Зважаючи на те, як поводитиметься російський уряд, одна сторона може завжди заявляти про те, що вона має перспективу на цей та наступні роки. Водночас інша сторона не буде спроможна щось запропонувати з фінансової точки зору. Цей дисбаланс буде не на користь українській опозиції".

На запитання про те, чи не стане обов'язковою умовою надання фінансової допомоги повернення України до тексту Конституції 2004 року, Ерлер зауважив, що нині йдеться тільки про "тимчасовий уряд, перехідний період, політичні та економічні реформи". "Зрозуміло, що це не має стати діжкою без дна", - підсумував політик.