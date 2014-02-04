Надходження податків до бюджету в січні залишилися на рівні 2013 року

Податкові і митні надходження до державного бюджету України в січні 2014 року, незважаючи на політичну кризу, відповідають тогорічним показникам за аналогічний період, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Навіть в умовах політичної кризи ми втримали стабільну динаміку платежів. Надходження до державного бюджету в січні адекватні показникам минулого року - 23,8 млрд грн. До соціальних фондів спрямовано 13,8 млрд грн єдиного соціального внеску», - цитує прес-служба очільника Міндоходів Олександра Клименка.

Крім того, за словами міністра, в січні п.р. на 2,6% збільшилися надходження до місцевих бюджетів порівняно з січнем минулого року - до 6,5 млрд грн.

Клименко закликав представників бізнесу і громадян платити податки, незважаючи на складну політичну ситуацію в країні.

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“Сьогодні в пресі звучать заклики до підприємців не платити податки. Вважаю, що це неконструктивна позиція. Не слід втягувати реально працюючий бізнес у політичне протистояння. Розглядаю це як спробу маніпуляції думкою добросовісних підприємців. Переконаний, у питанні сплати податків немає, і не може бути тієї чи іншої сторони барикад», - сказав Клименко.

При цьому міністр подякував всім громадянам і підприємцям, які сумлінно платять податки і збори.

«Ми всі добре розуміємо, наскільки це принципово важливо з погляду забезпечення стабільного фінансування місцевих громад, соціальних інституцій, установ освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства», - сказав Клименко.

Він зазначив, що міністерство не втручатиметься в роботу добросовісних платників податків. Зокрема, за словами міністра, за останні два роки кількість планових перевірок бізнесу зменшилася на 30%.

«Ми концентруємо свої зусилля виключно на тих підприємствах і тих галузях, де є цілком обґрунтовані ризики ухилення від сплати податків. Таких підприємств менше 1%», - зазначив глава Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міндоходів повідомило, що міністерство працює в штатному режимі. Глава відомства зазначив, що Міндоходів налаштоване на активну роботу з інвесторами, бізнесом, оскільки в стабільності і пошуку нових можливостей для розвитку закладено загальний інтерес. Крім того, міністерство робить все необхідне для безперебійного надання громадянам, платникам податків і суб'єктам зовнішньополітичної діяльності всіх необхідних послуг.

Раніше у відомстві повідомили, що близько 500 співробітників переміщуються територією України щотижня в рамках проведення службових розслідувань, контрольно-перевірочної роботи. При цьому співробітники, зокрема оперативних підрозділів, не мають табельної зброї і не мобілізуються для масового відправлення до Києва.