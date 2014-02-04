СК “Провіта” та СК “Інкомстрах” втратили статус члена Моторного бюро

Страхові компанії “Провіта” та “Інкомстрах” з 4 лютого втратили статус асоційованого члена Моторного (транспортного) бюро України (МТСБУ), повідомила прес-служба бюро.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийняла дирекція об'єднання страховиків у зв'язку із заборгованістю компаній у фонди МТСБУ понад два місяці. Компанії втратили право укладати будь-які договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Сумарна частка ринку автоцивільної відповідальності за обсягом страхових премій за внутрішніми договорами у 2013 році СК “Провіта” та СК “Інкомстрах” становить 2,42%.

«Припинення членства в МТСБУ СК «Провіта» та СК «Інкомстрах» не звільняє цих страховиків від виконання зобов'язань за укладеними раніше договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників», - йдеться в повідомленні бюро.

Як повідомляв УНІАН. Нацкомфінпослуг на засіданні 26 вересня 2013 року прийняла рішення про анулювання ліцензії ОСЦПВ СК “Провіта”, на засіданні 4 листопада - анулювання ліцензії ОСЦПВ СК “Інкомстрах”.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Інкомстрах» працює на ринку України з 2001 року. Компанія має ліцензії Нацкомфінпослуг на здійснення 23 видів страхової діяльності, на здійснення всіх видів страхування, крім страхування життя.

Страхова компанія «Провіта» працює на ринку України з вересня 2001 року. Компанія має ліцензії Нацкомфінпослуг на здійснення 22 видів страхової діяльності, зокрема 8 видів обов'язкового страхування і 14 видів добровільного.

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