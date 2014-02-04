Експерт не бачить підстав для паніки у зростанні курсу гривні

Про це директор інвестиційного департаменту ІК Concorde Capital Андрій Герус заявив в ексклюзивному коментарі Forum.

За словами експерта, на даний момент зміна курсу не вийшла за межі 5%, хоча і спостерігається швидка корекція. «Це, можна сказати, нормальний процес для ринкових країн, тим більше - для перехідних економік. Не кажучи вже про те, що зараз на економічні тренди шалено тисне Майдан і його рухи. Багато представників бізнесу схильні «притримати» свою діяльність до кращих часів, і тим більше що стосується проектів розвитку. З іншого боку сьогоднішня ситуація надає широкі можливості спекулянтам, з якими треба боротися», - сказав він.

Читайте такожГривня через складну ситуацію в країні може девальвувати до 10 грн/дол. - експерт Герус зазначив, що приватні компанії за рахунок закупівель інвалюти зараз страхують свої бізнес-ризики. «Виникає свого роду замкнене коло: долари і євро дорожчають через попит, а він росте зважаючи на ослаблення гривні. Це коло можна розірвати затвердженням нового складу Кабміну, іншого настільки ж сильного позитивного сигналу поки що не буде», - пояснив аналітик.

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Він акцентував, що українці за останні роки звикли до стабільності курсу гривні. «А тепер вони бачать швидку зміну цифр в обмінниках - і, ясна річ, турбуються. Але питання в тому, що незабаром подорожчання інвалюти може зупинитися і, як це буває, зміниться її подешевением. Так що, намагаючись щось виграти від цих стрибків, громадяни можуть тільки втратити гроші (як це зазвичай і буває). Виграють в таких ситуаціях перш за все фінансові оператори», - підсумовує фахівець.