Зростання ВВП США у 2014 фінансовому році становитиме 3,1%

Зростання ВВП США в поточному фінансовому році, який завершиться 30 вересня, становитиме 3,1%, а протягом двох наступних років перебуватиме на рівні 3,4%. З такими оцінками виступило 4 лютого Бюджетне бюро конгресу США, що знизило свій прогноз розвитку національної економіки, передає ИТАР-ТАСС.

Раніше воно передбачало, що найближчими роками американський ВВП буде підвищуватися більш швидкими темпами.

Тепер, однак, у доповіді цього незалежного відомства наголошується, що економічний розвиток у США стримуватиметься "істотною кількістю невикористаних трудових і фінансових ресурсів". За прогнозами Бюджетного бюро конгресу, рівень безробіття опуститься нижче 6% з нинішніх 7% до кінця 2016 року. Експерти вважають, що з цих же причин Сполученим Штатам не вдасться впоратися з проблемою скорочення бюджетного дефіциту, який у найближчі кілька років повинен знизитися, але в 2022 році знову збільшиться до нинішнього рівня в $1 трлн.