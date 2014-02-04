«Укргазбанк» має намір одержати в 2014 році 740 млн грн прибутку

Державний «Укргазбанк» планує в 2014 році одержати 740 млн грн прибутку за рахунок розвитку роздрібних продуктів і збільшення мережі, тоді як кредитування корпоративного сегменту не відноситься до пріоритетів розвитку банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов.

«Прибуток 740 млн грн – те, що ми поставили в планах, у бюджеті, - я думаю, що абсолютно реальний показник, плануємо на нього вийти. У нас дуже багато завдань на рік. Це й збільшення роздрібних продуктів, і збільшення мережі», - сказав Мамедов.

Банкір зазначив, що зростання за активами закладено невелике, оскільки пріоритетним завданням є збільшення комісійних доходів. «На сьогодні ми розглядаємо збільшення комісійних, передбачено навіть скорочення за деякими напрямками. Якщо розвиватиметься малий і середній бізнес, то розвиток корпоративного сегменту ми не бачимо в пріоритеті свого розвитку», - додав він.

Він повідомив, що зараз мережа банку налічує 237 точок продажів, і в 2014 році планується відкриття ще близько 50 відділень у великих обласних центрах України. «Середній вік банківського клієнта – 50-55 років. Питома вага пенсіонерів дуже велика... На сьогоднішній день ми бачимо реальну потребу в багатьох регіонах збільшити кількість відділень – велике завантаження і великі ємні регіони», - пояснив Мамедов. Він зазначив, що таким чином вирішується завдання сегментації клієнтів, щоб банк міг обслуговувати як молодих клієнтів, які віддають перевагу новітнім продуктам, так і «більш дорослих», які вважають за краще обслуговуватися у відділеннях.

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Коментуючи підсумки 2013 року, банкір назвав минулий рік «цікавим». «Рік був цікавий, наш результат - 1 млрд грн при запланованих 700 млн грн. Половина – живий операційний прибуток, половина – за рахунок роботи з проблемною заборгованістю», - сказав банкір. Він зазначив, що проблемна заборгованість у 2014 році скоротилася до 30% із 42%, і цього року планується знизити її частку до 25%, співпрацюючи по невеликих боргах із колекторними компаніями й проводячи роботу з повернення більших боргів власними силами.

У розвитку корпоративного бізнесу, за словами Мамедова, найбільша увага приділяється зниженню ставок за кредитами. «Підписано договір із німецько-українським фондом, із поляками. Польський держбанк встановив ліміт близько 50 млн євро за програмами польського експорту. Сьогодні було підписано два договори, співпрацюємо з Республікою Білорусь. Рамковий договір із Чеським експортним банком, фінансуватимемо купівлю продукції в цих країнах», - розповів банкір. За його словами, договір із Білоруссю є безпрецедентним на ринку України, і в рамках цього договору «Укргазбанк» видаватиме кредити строком до 5 років на купівлю товарів, вироблених у Білорусі, за ставками згідно з політикою банку, а Білорусь компенсуватиме відсотки за такими кредитами на рівні облікової ставки НБУ.

Як зазначила заступник голови правління банку Олена Дмитрієва, стосовно розвитку роздрібного банкінгу пріоритетним завданням є збільшення комісійних доходів. «Приріст комісійних у 2013 році на 40%... у першу чергу це картковий бізнес», - сказав вона.

Дмитрієва зазначила, що цього року банк розширив партнерські відносини з іншими банками і тепер крім «Дельта Банку» і «Банку Ренесанс Капітал» співпрацює з «Альфа-Банком», «ОТП Банком» і «Ідея Банком», що позитивно вплинуло на комісійні доходи банку.

Також, за словами Дмитрієвої, цього року планується розвиток міжнародної системи переказів Welsend, до якої вже підключені 7 українських і 2 грузинських установи, і «Укргазбанк» має намір встановити партнерські відносини з банками Грузії, Білорусі та Росії.

Як повідомляв УНІАН, державний «Укргазбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком знизив прибуток на 13,29% – до 1,002 млрд грн.

«Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків. За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в капіталі «Укргазбанку» становить 93%.