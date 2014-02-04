Бюджет Києва в частині доходів загального фонду виконаний на 80%

Станом на 1 січня 2014 р. до загального фонду бюджету Києва надійшло 10 227,2 млн грн, що становить 79,8% до річного плану. Це на 533,1 млн грн більше аналогічних надходжень минулого року.

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Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні в Київраді інформації про виконання бюджету столиці за 2013 рік за оперативними даними.

Як зазначається, основними джерелами формування загального фонду бюджету Києва був податок на доходи фізичних осіб (74%) та плата за землю (18,6%). За рік податку на доходи фізосіб надійшло 7 565,1 млн грн (92,2% до річного плану). У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 538,7 млн грн (+7,7%).

Станом на 1 січня 2014 р. надходження від плати за землю становлять 1 900,7 млн грн. У порівнянні з минулим роком зменшились надходження від земельного податку на 271,2 млн грн (- 29,2%). Надходження від орендної плати за землю збільшились на 19,6 млн грн (+1,6%).

Зазначається, що недовиконання планового показника з плати за землю, в першу чергу пов’язане з неврегульованими на законодавчому рівні питаннями приведення у відповідність норм Цивільного кодексу України та Податкового кодексу України та не оформлення належним чином користувачами земельних ділянок правоустановчих документів.

Інші надходження в загальному фонді становлять 761,4 млн грн, з них забезпечено виконання надходжень податку на прибуток комунальних підприємств на 118,3%, за спеціальне використання природних ресурсів на 132,9%, частини чистого прибутку комунальних підприємств на 141,8%, плати за оренду майна на 103,8%.