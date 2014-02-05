Банк JP Morgan виплатить $614 млн штрафу американській владі

Американський банк JP Morgan Chase заплатить $614 млн для врегулювання звинувачень, пов'язаних з іпотечними цінними паперами.

Раніше влада США звинуватили JP Morgan у тому, що він ввів в оману уряд щодо якості іпотечних кредитів, котрі видавалися банком, пишуть Вести Экономика.

Департамент юстиції в Манхеттені та ряд інших державних установ повідомили, що банк визнав себе винним у наданні неправдивих відомостей державним органам. У розпал світової фінансової кризи у 2008 р. банк звернувся за державною підтримкою для хеджування і рефінансування тисяч своїх іпотечних кредитів.

Читайте такожBank of America можуть оштрафувати на $6 мільярдів за шахрайствоЯк тільки почалися дефолти за неякісними іпотечними кредитами, слідчі органи звинуватили банк у тому, що своїми діями він завдав значної шкоди державі.

Звинувачення в першу чергу пов'язані з участю банку в двох державних програмах. Перша була ініційована міністерством у справах ветеранів, друга - міністерством житлового будівництва і міського розвитку.

Якщо банк брав участь в одній з цих програм, то в разі дефолту за іпотечним кредитом держава зобов'язувалася компенсувати витрати банку. Така ситуація стала причиною того, що банк перекладав свої ризики на державу.

Примітно, що JP Morgan встановив рекорд серед банків США за видатками на судові розгляди, сума яких за п'ять років з 2008 по 2013 рр. перевищила $18 млрд.

Банк уже був оштрафований владою США і Великобританії на суму в $920 млн у справі "Лондонського кита" Бруно Іксиля, дії якого завдали збитків в $6 млрд.