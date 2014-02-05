Банк Morgan Stanley виплатить $1,25 млрд для врегулювання "іпотечного" конфлікту

Один із найбільших комерційних банків США Morgan Stanley виплатить $1,25 млрд американському Федеральному агентству з фінансування житла (ФАФЖ) для врегулювання наявних у нього претензій.

Про це йдеться в заяві Morgan Stanley, поширеній у вівторок, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Офіційний представник ФАФЖ Денис Данкель підтвердив інформацію про досягнення відповідної угоди.

У федеральному агентстві впевнені, що Morgan Stanley, а також ряд інших великих американських банків занижували оцінки ризиків за цінними паперами, які було продано перед світовою фінансовою кризою іпотечним компаніям Fannie Mae і Freddie Mac, що знаходяться зараз під контролем уряду США.

Читайте такожБанк JP Morgan виплатить $614 млн штрафу американській владіОбидві компанії, інтереси яких представляє ФАФЖ, у результаті купівлі даних іпотечних паперів зазнали значних збитків. Влада США намагається домогтися від банку відшкодування завданих Fannie Mae і Freddie Mac шкоди, а також компенсації тих коштів, що були витрачені американськими платниками податків на їх підтримку в роки кризи.