Італія проводить судове розслідування відносно S&P через зниження рейтингу країни

Рахункова палата Італії повідомила міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's про те, що проводить судове розслідування через можливо незаконне пониження рейтингу держави, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

У повідомленні говориться, що S&P у своїх оцінках ніколи не зазначає історію і культуру Італії, які є основою економічної могутності країни.

Подробиці щодо судового розслідування відносно S&P, а також Moody's and Fitch, будуть оголошені 18 лютого.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року Італія увійшла в саму затяжну рецесію у післявоєнній історії. Більшість аналітиків упевнені, що країна поступово йде до відновлення, проте конфлікт між соціалістами і правими в коаліційному уряді Енріко Летти уповільнив процес реформування економіки та прискорення темпів зростання.