Експерт розповів, що впливає на курс гривні

Про це голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив в ексклюзивному коментарі Forum'у.

Читайте такожЕксперт не бачить підстав для паніки у зростанні курсу гривніЗа словами експерта, зараз всі інші чинники відійшли на другий план - основний вплив на економіку справляє політична ситуація. «Це добре помітно на прикладі курсу гривні, який піддається політичному впливу. Іншими словами, динаміка обмінних курсів зараз «політична», вона безпосередньо прив'язана до питання уряду і в цілому політичного протистояння», - сказав він.

Новак зазначив, що єдиний чинник, здатний стабілізувати обстановку, - це якщо політики за результатами переговорів нарешті прийдуть до угод і тим самим дадуть ринку позитивний сигнал. «Якщо стане ясно, що політична криза рухається до розв'язки - це найкраще позначиться на тому ж валютному ринку і знизить ажіотаж. Закликаю український політикум нарешті відчути відповідальність перед кожним українцем і не втрачати навіть півдня на затягування політичних переговорів», - наголосив економіст.

Він уточнив, що навіть у сьогоднішній ситуації гривня залишається суверенною платіжним засобом, і цього ніхто не скасовував. «Більше того, з урахуванням політики банків по активному залученню депозитів останні по-справжньому втратять свою привабливість приблизно за 10 грн/$, а до цього поки що далеко», - зазначив аналітик.