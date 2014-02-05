Гривня на міжбанку обвалилася до рівня 9,40 грн за долар

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2581/0,2695, котирування по євро-гривні пішли вгору - 12,1645/12,7070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3516/18 (вівторок - 1,3507/09), повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

Читайте такожНезважаючи на запевнення влади, долар на міжбанку пробив позначку в 8,90 грнУ вівторок Нацбанк вийшов на ринок з продажем американської валюти за курсом - 8,6000.