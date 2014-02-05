Арбузов нарешті помітив, що на міжбанку з'явилася напруженість

Ситуація на валютному ринку України напружена, хоча для цього немає яких-небудь фундаментальних економічних причин, заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов.

«На валютному ринку є напруга, хоча підстав для цього немає», - заявив Арбузов.

Він зазначив, що Національний банк України оприлюднив показники сальдо платіжного балансу.

«Сальдо платіжного балансу позитивне і становить 2 млрд дол США. Нагадаю, у 2012 році було «мінус» 4 млрд дол., у 2013-му - 2 млрд дол. Як бачите, фундаментальних економічних причин для занепокоєння немає. І тому вкотре закликаю всіх якомога швидше вирішити конфлікти. Пам'ятайте: у кінцевому рахунку, події впливають на бюджети кожної нашої родини», - сказав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку України в середу, 5 лютого, торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 9,0000/9,4000 грн.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2581/0,2695, котирування по євро-гривні пішли вгору - 12,1645/12,7070.

Читайте такожЕксперт розповів, що впливає на курс гривніУ вівторок Нацбанк вийшов на ринок з продажем американської валюти за курсом - 8,6000.

У той же час, згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 лютого Нацбанк встановив курс гривні до долара США на рівні: 100 дол. - 799,3 грн.

У січні 2014 року Нацбанк чотири дні поспіль виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол. За попередніми оцінками дилерів, в січні НБУ витратив на стабілізацію курсу гривні не менше 1 млрд дол.

У зв'язку з цим експерти очікують, що тиск на золотовалютні резерви Національного банку України в лютому посилиться, що надасть подальший негативний вплив на курс національної валюти.