Через стрибок долара почав дорожчати бензин

В Україні з кінця минулого тижня пальне на АЗС подорожчало на 10-20 коп. за літр, повідомили в консалтингових компаніях "А-95" і Upeco. Зокрема, середня вартість дизельного палива в крупнооптовому секторі ринку збільшилась на 100 грн - до 12,4 тис. грн/т і 12,6 тис. грн/т відповідно.

Про це повідомляє Комерсант.

З минулого четверга зросла вартість палива і в роздрібному сегменті. Середні ціни на українських АЗС станом на вчора підскочили з 10,22 до 10,26 грн за літр А-80, з 10,44 до 10,47 грн за літр Аі-92, з 10,64 до 10,81 грн за літр Аі-95 і з 9,51 до 9,59 грн за літр дизпалива, заявили в компанії Upeco.

У Києві зростання цін було ще відчутніше. З минулого четверга до вівторка Аі-95, приміром на АЗС Shell, подорожчав з 11,29 до 11,39 грн за літр, дизпаливо - з 9,99 до 10,09 грн за літр. На АЗС WOG ціна Аі-95 зросла з 11,19 до 11,39 грн за літр, на АЗС ОККО - з 11,19 до 11,29 грн за літр. "Найближчим часом ціни на пальне у регіонах досягнуть київських, а столичні підвищаться ще більше",- заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Трейдери пояснюють зростання цін на бензин девальвацією гривні і проблемами з імпортом. Не збільшилася вартість палива тільки у вітчизняних нафтопереробних заводів, але їхня частка дуже мала, щоб вплинути на ринок.

За словами експертів, подорожчання продовжиться і далі. "Принаймні до кінця наступного тижня паливо дорожчатиме - ще як мінімум на 7-10 коп. за літр. Далі все буде залежати від курсу гривні - якщо він стабілізується, зростання цін на пальне зупиниться. Якщо ні, то продовжиться", - говорить Куюн.