Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова слідом за рейтингом України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило рейтинги українських міст Києва і Харкова з рівня «Caa1» до «Caa2» з негативним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

На думку аналітиків агентства, погіршення кредитоспроможності України має прямі наслідки для рейтингів Києва і Харкова з урахуванням їх тісних фінансових та інституційних зв'язків з центральним урядом.

Читайте такожЕксперти пояснили зниження рейтингів України міжнародними агентствами«Інституційні та фінансові зв'язки міст відображуються в тому, що уряд встановлює місцеві державні доходи бюджету і цільові витрати щороку, тим самим обмежує гнучкість бюджетів обох міст», - зазначається у повідомленні.

Moody's відзначає, що обидва міста піддаються дії можливого скорочення фінансування від центрального уряду, що він може зробити, щоб збалансувати центральний бюджет.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" з "Caa1" з негативним прогнозом.

28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.