НБУ на міжбанку пропонує долар по 8,70 грн - джерело

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з пропозицією долара за 8,7 грн/дол., повідомило УНІАН джерело на банківському ринку.

«Вчора Нацбанк виходив на ринок з інтервенціями по 8,6 грн/дол. Сьогодні виставили заявку по 8,7 грн/дол. Про те, скільки по ній продадуть, буде відомо тільки на вечір», - сказав співрозмовник.

Водночас, він звернув увагу, що державний «Ощадбанк» сьогодні пропонує долари значно дорожче - по 9,1 грн/дол.

Читайте такожЕксперт розповів, що впливає на курс гривніТакож експерт зазначив, що ситуація на міжбанківському валютному ринку може спровокувати панічні настрої у населення. «Населення наразі не панікує, хоча, звичайно, якщо це довго затягнеться, то все може бути», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14,3%, і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.