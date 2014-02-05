Третина росіян вважають, що в країні зараз економічна криза

Близько 34% росіян вважають, що зараз країна переживає економічну кризу, ще 31% вважають, що існує загроза кризи, пише Прайм із посиланням на опитування фонду "Громадська думка".

"Вважають, що загрози економічної кризи сьогодні немає, 17% наших співгромадян. При цьому 28% респондентів сказали, що вони або їхні близькі зіткнулися останнім часом з економічними труднощами: "не стало вистачати грошей на найнеобхідніше", "ціни на продукти харчування позамежні", "скорочення робітників, зменшення роботи", - йдеться в повідомленні фонду.

Читайте такожРосійський сектор послуг близький до стагнаціїЗа даними опитування, 36% росіян впевнені, що економічна ситуація останнім часом погіршується, ще 38% вважають, що не змінюється, 15% громадян виявили поліпшення, решта не змогли відповісти. При цьому 61% росіян останнім часом не зустрічали в ЗМІ повідомлень про зміну економічної ситуації в країні, які викликали б у них тривогу або занепокоєння.

Опитування громадян РФ від 18 і старше проведено 25-26 січня 2014 року 100 населених пунктах 43 суб'єктів РФ серед 1,5 тисячі респондентів.