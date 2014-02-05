Moody's підтвердило рейтинг 5 українських компаній, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило рейтинги 5 українських компаній на рівні "Саа1", одночасно видавши негативний прогноз за рейтингами, говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті. Як наголошується, йдеться про компанії Metinvest B.V., Fintest Trading Co Limited (Донецьксталь), «МХП», «Лемтранс» і Ferrexpo Plc.

Крім того, такий самий рейтинг присвоєно корпоративним паперам компаній.

«Зазначені компанії за своїми фінансовими показниками позиціонуються сильніше за наданий рейтинг "Caa1", водночас вони багато в чому залежні від суверенного рейтингу України, оскільки працюють в політичному, законодавчому і фінансовому полі країни, - говориться у прес-релізі агентства. – Негативний прогноз також відповідає негативному прогнозу за рейтингом країни».

Разом з тим в Moody’s відзначили, що рейтинги можуть бути знижені або підвищені залежно від подальшої зміни рейтингів країни і виробничих показників самих компаній.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Moody’s знизило суверенний рейтинг України до рівня "Саа2". Причинами зниження рейтингу агентство назвало ескалацію соціальної та політичної напруги в країні, підвищений ризик різкого зростання потреб у зовнішній ліквідності та непередбачуваність зовнішньої підтримки з боку Росії. При цьому негативний прогноз агентство обумовлює високим ризиком зовнішньої ліквідності, навіть в умовах надання фінансування з боку Росії відповідно до озвученого плану. У Moody's не чекають, що в середньостроковій перспективі ситуація в Україні може змінитися на краще. Серед чинників, які можуть стати вирішальними для подальшого зниження рейтингу України, названо: продовження політичного протистояння, зростання насильства, відмова Росії від надання кредиту в обсягу 15 млрд дол., істотне зниження обсягів золотовалютних резервів.

Разом з тим, слідом за суверенним рейтингом країни Moody's знизило рейтинг Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами до рівня «Caa2» з «Caa1», а також рейтинги Києва і Харкова.

Одночасно Moody's підтвердило рейтинг холдингової компанії енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings B.V (Нідерланди) на рівні "Caa1" з негативним прогнозом.