Столичні підприємці за рік отримали 122 тис. ключів електронного цифрового підпису

Столичні підприємці в 2013 році безкоштовно отримали 122 тис. ключів електронного цифрового підпису, які дозволяють оформлювати податкову звітність в електронному вигляді, а також користуватися електронними сервісами, доступними платникам податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з київськими підприємцями повідомила начальник Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві Ірина Носачова.

"Протягом 2013 року в Києві клієнтами Акредитованого центру сертифікації ключів стали 87,2 тисячі фізичних і юридичних осіб, які одержали понад 122 тисячі ключів цифрового підпису", - сказала Носачова.

За її словами, одержати ключ цифрового підпису можна в будь-якому центрі обслуговування платників. У 2013 році столичні центри обслуговування платників надали понад 4 мільйони послуг, з яких 2,3 млн - це послуги з прийому звітності.

Читайте такожСтоличні платники податків за рік сплатили 1,7 млрд грн за користування землею"Щодня центри обслуговування платників відвідує понад 12 тисяч платників. Цього року тільки за січень до нас звернулося понад 312 тисяч громадян", - зазначила Носачова.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів з 1 листопада 2013 року продовжило термін дії електронних ключів, що видаються Акредитованим центром сертифікації ключів, до двох років. З 27 листопада 2013 року Міндоходів надає послугу пакетного прийому звітності в електронному вигляді. Одержати ключ цифрового підпису можна в будь-якому центрі обслуговування платників, незалежно від місця реєстрації особи.

Електронна звітність не потребує дублювання на паперових носіях, гарантує автоматичну перевірку документів на наявність помилок і істотно скорочує терміни проведення перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ.

Раніше міністерство повідомляло, що Головне управління Міндоходів у Києві продовжило до 10 лютого 2014 року режим роботи центрів обслуговування платників податків районних державних національних інспекцій з 09.00 до 20.00 для забезпечення вчасного надання податкової звітності.