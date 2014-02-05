Долар на міжбанку зупинився на рівні 8,95/9,05

У середу, 5 лютого 2014 р., на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту продовжували зростати.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,0000/9,4000, до 12:00 ціни звузився спред 9,1000/9,2000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,9500/9,0500.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2581/0,2695, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2620/50. До закриття торгів ціни впали 0,2595/0,2625. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,8255 (-0.2845).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3500/1,3525. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,1645/12,7070, до 12:00 ціни пішли вниз 12,3030/12,4400. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 12,0955/12,2350.