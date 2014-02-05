Експерти розповіли, на якій позначці зупиниться обвал гривні

Знецінення гривні до 9,6 грн/дол. не призведе до відчутних втрат для економіки країни й істотного прискорення інфляції, а надалі можливе зміцнення нацвалюти до 8,7 грн/дол. Про це сказав у коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи “Інвестиційний Капітал Україна” (ICU) Олександр Вальчишен.

«На мій погляд, ситуація на валютному ринку ще не вийшла з-під контролю. Курс рухається до свого нормального стану, який, за нашими підрахунками, перебуває у діапазоні 8,7-9,5 грн/дол. Крайній параметр – це 9,5 грн/дол.», - сказав Вальчишен.

Експерт зазначив, що причини стрімкої девальвації суто економічні. «Говорити про те, що причиною є тільки політика – це велике перебільшення. Курс виходить на якесь своє нове значення, у першу чергу макроекономічне, і першопричиною є економіка», - пояснив Вальчишен.

Читайте такожДолар на міжбанку зупинився на рівні 8,95/9,05

На думку експерта, головне питання полягає в тому, чи зміниться підхід уряду до регулювання курсу на майбутнє. «Причини, безумовно, макроекономічні. Ці проблеми не вирішували, відкладали у довгий ящик, і курс «вистрілив». Якщо економіка стагнує, то один із головних інструментів для подолання стагнації – регулювання курсу, коли курс змінюється ринком», - додав він.

Вальчишен вважає, що знецінення гривні до 9,5 грн/дол. не надасть істотного «руйнівного» впливу на економіку країни, але при цьому допускає зростання споживчих цін, перш за все на імпортні товари. «Оскільки курс ще рухається до нормального стану, я думаю, що істотного руйнівного ефекту на економіку він не надасть. Безумовно, можуть підвищитися ціни. Будуть спроби з боку продавців перерахувати ціни, із спекулятивних міркувань, в першу чергу по імпортних товарах», - сказав він.

Водночас рівень споживчої інфляції, на думку експерта, залежить від поведінки покупців. «Поведінка цін залежить від реакції споживачів. Або вони погодяться з підвищенням цін, і купуватимуть товари, що відіб'ється на показниках інфляції. Або споживачі уникатимуть таких товарів, і перемикатимуться на інші, дешевші, і таким чином скоректують підвищення цін. Не очевидно, що девальвація приведе до інфляції в цілому», - сказав Вальчишен.

Підвищення вартості долара вище за позначку 9,5 грн/дол., на думку експерта, може мати негативні наслідки. «Якщо курс перевищить позначку 9,5, і йтиме далі, то можливі негативні наслідки. Тоді вже можна міркувати, які галузі постраждають і в яких межах», - сказав він, відповідаючи на питання про можливі втрати по галузях економіки.

Вальчишен допускає зміцнення гривні по відношенню до долара через якийсь час, але повернення гривні до позначки 8,2–8,5 грн/дол, на його думку, є негативним чинником для економіки. «Не обов'язково, що буде зворотний процес. Також не обов'язково, що курс закріпиться на позначці 9,5 грн/дол. Він рухатиметься в діапазоні 8,7-9,5 грн/дол. 8,2-8,5 грн/дол. – це курс, який вважається переоціненим, і такий курс, скоріше, негативний для економіки», - зазначив він.

На думку Вальчишена, ситуація на валютному ринку стабілізується, але експерт не береться прогнозувати, протягом якого періоду часу це відбудеться. «Для Нацбанку і влади нормальним є рубіж, коли немає нищівних втрат по резервах. Питання в тому, коли ринок визначиться, що йому достатньо. На кінець січня резерви, за нашими оцінками, знизилися до 18 млрд дол., і очевидно, що резерви йдуть на зниження. Втрати резервів і ситуація на валютному ринку підштовхуватимуть владу знаходити вихід із ситуації, і розв'язання політичної кризи прискориться», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14% і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.

Минулого тижня Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн/дол., і, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол. своїх резервів. Учора, 4 лютого, Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн/дол., сьогодні - по 8,7 грн/дол.

Аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Ганна Кокорєва вважає, що в умовах наростання політичної кризи гривня на міжбанківському валютному ринку може продовжити послаблення до 9,5-9,8 грн/дол. і валютні інтервенції Нацбанку не утримають курс. «Курс гривні щодо долара в умовах наростання політичної кризи на міжбанку може продовжити послаблення до рівня 9,50-9,80 грн за долар. Валютні інтервенції НБУ не утримають курс», – сказала Кокорєва в коментарі УНІАН.

Експерт відзначає, що курс гривні на міжбанку вже перевищив позначку 9 грн за долар і з початку року попит на валюту в Україні істотно зріс у зв'язку із загостренням політичного конфлікту. «Обсяг міжбанківського валютного ринку щодо долару досяг максимального рівня – понад 4 млрд дол. 4 лютого Нацбанк заявив про продаж американської валюти за курсом 8,60 грн за долар, 5 лютого – вже за курсом 8,70 грн за долар», – сказала вона.

На думку Кокорєвої, спекулянти створюють паніку серед населення, користуючись нестабільною політичною ситуацією в країні, щоб добитися більшого послаблення гривні. «Банкіри говорять, що ажіотажного попиту на долари немає, а збільшення обсягів міжбанку пояснюють конвертацією вкладів і можливими операціями з відпливу капіталу. Проте дефіцит валюти на міжбанку в наявності», – відзначила вона.

Також, на думку експерта, Нацбанк економить золотовалютні резерви, даючи курсу гривні девальвувати. «Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що нижче за критичний рівень за стандартами МВФ: 23 млрд дол. або вартість тримісячного обсягу імпорту товарів і послуг», – пояснила вона.

Читайте такожАрбузов нарешті помітив, що на міжбанку зявилася напруженість

За словами Кокорєвої, тривала політична невизначеність посилює стан національної валюти, оскільки криза в майбутньому позначиться на макроекономічних показниках країни. «Якщо влада досягне компромісу з протестувальниками, гривня стабілізується і поволі зміцнить свої позиції до долара США», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку цього року вартість долара підвищилася на 14% і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.

На минулому тижні Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн/дол., і, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол. своїх резервів. Вчора, 4 лютого, Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн/дол., сьогодні – по 8,7 грн/дол.

Читайте такожЕксперт не бачить підстав для паніки у зростанні курсу гривні