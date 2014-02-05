Банкір назвав причину нестабільності на валютному ринку

Такі дії пояснюються нерозумінням економіки та її показників.

Про це заявив голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук.

Читайте такожГривня на міжбанку обвалилася до рівня 9,40 грн за долар«У нинішньої нестабільності має місце спекулятивний фактор. Якщо подивитися в історичну довідку, то можна побачити, що курс вів себе таким чином в моменти кризових явищ або політичних загострень. Виходячи з нинішніх показників, говорити про зниження курсу гривні не доводиться», - сказав він.

В даний час, за словами банкіра, банківська ліквідність забезпечена достатньою мірою, а ситуація на грошовому ринку та коррахунках в НБУ характеризується позитивними показниками.

Гриджук пояснює, що послаблення гривні викликано ситуативним попитом людей, які піддалися паніці в умовах загострення політичної ситуації.

«Все це йде від нерозуміння економіки та її показників. З цим психологічним чинником потрібно вести себе трохи інакше. Людям потрібно запастися терпінням і слухати професіоналів, які знають, як курс повинен себе вести», - додав експерт.

Коментуючи реакцію ринку на очікуване надходження другого траншу російського кредиту, він помітив, що будь-яке надходження коштів буде нести стабілізуючий ефект.