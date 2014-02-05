Грузія вийшла на лідируючі позиції щодо імпорту мінеральних вод і вина в Україну

Грузія в 2013 році посіла одне із лідерських місць щодо імпорту мінеральних вод і вина в Україну, поставивши на українські ринки 67 тис. тонн даної продукції на суму 62 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Грузія залишається великим постачальником мінеральних вод і вин в Україні. Як і раніше, українці віддають перевагу грузинським мінеральним і артезіанським водам», - повідомили у Міндоходів.

При цьому відомство не надало порівняльних даних з імпорту даної продукції з Грузії у 2012 році.

За даними міністерства, імпорт води без додавання цукру, льоду і снігу торік становив 50 тис. тонн загальною вартістю 29,7 млн дол.

Крім того, в Міндоходів повідомили, що в 2013 році було імпортовано 16,7 тис. тонн виноградних вин і виноградного сусла на суму 32,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів, яке очолив Олександр Клименко.

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