Moody's підтвердило базову оцінку кредитоспроможності «Приватбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило базову оцінку кредитоспроможності (BCA) «ПриватБанку» на рівні «Саа1», що на один ступінь вище за суверенний рейтинг державних облігацій України — «Саа2», повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, такий виняток для «ПриватБанку» з глобальної методики оцінки фінансових інститутів обумовлене консервативною політикою управління ризиками «ПриватБанку» щодо суверенних вкладень з відсутністю прямих і непрямих інвестицій в державні зобов'язання, помірним рівнем диверсифікації бізнесу за межами України і обмеженою залежністю від оптових боргових ринків.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" з "Caa1" з негативним прогнозом.

28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у зв'язку зі складною політичною ситуацією знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s зберегло оцінки власної кредитоспроможності «ПриватБанку» SACP на рівні (“b+”), що на 3 значення вище суверенного рейтингу України.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку, відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).