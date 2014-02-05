Moody's переглянув рейтинги 11 українських банків і лізингової компанії

Moody's Investors Service присвоїло нову рейтингову оцінку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло нову рейтингову оцінку 11 українським банкам і лізингової компанії, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті агентства. Як наголошується, що рейтинги переглянуті щодо «OTP Банку», «Укрексімбанку», «Райффайзен банку Аваль», «Ощадбанку Росії», ПУМБ, банку «Південний», «Ощадбанку», банку «Кредит Дніпро», «Промінвестбанку», банків «VAB», «Фінанси і кредит», а також компанії «Райффайзен лізинг Аваль». Читайте такожMoodys підтвердило рейтинг 5 українських компаній, прогноз - негативний

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