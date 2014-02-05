Клименко ініціює створення Національного університету Міндоходів України

Глава Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко ініціює об'єднання Національного університету державної податкової служби і Державного науково-дослідного інституту митної справи в один навчальний заклад - Національний університет Міндоходів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними Міндоходів, така пропозиція була підтримана сьогодні під час засідання уряду.

Крім того, за ініціативою міністерства до складу університету увійдуть Науково-дослідний інститут фінансового права і Київський фінансово-економічний коледж на правах функціонування як окремі структурні підрозділи.

«Таке об'єднання навчальних закладів сприятиме збереженню цілісної системи кадрового забезпечення Міндоходів із урахуванням специфіки підготовки кадрів, зокрема слідчих, оперативних підрозділів, підрозділів протидії контрабанді, митним і податковим правопорушенням», - говориться в повідомленні.

Крім того, у прес-службі відзначають, що концентрація досвіду і знань фахівців міністерства забезпечить ефективний науковий супровід практичної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів спільно з Міністерством освіти і науки приступили до розробки повноцінного курсу основ податкових знань для учнів 9-11 класів, який поступово вводитиметься в навчальний план загальноосвітніх шкіл. Пілотний спецкурс почали читати українським старшокласникам з 1 вересня 2013 року.