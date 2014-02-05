Євросоюз може продовжити кредити для Греції на 50 років

Наступний пакет допомоги Греції може включити в себе продовження деяких вже наданих кредитів до строку в 50 років, а також зниження ставки за ними на 0,5 процентного пункта. Про це повідомляє Лента.ru з посиланням на Bloomberg.

Програма буде винесена на офіційний розгляд в травні або червні. Передбачається, що Греція отримає позику на суму в 13-15 мільярдів євро. Виділені гроші повинні допомогти державі впоратися з деякими своїми фінансовими проблемами, а також стимулювати продовження курсу жорсткої економії.

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Крім того, ЄС і Греція проведуть переговори про те, як будуть витрачені 50 мільярдів євро, зарезервовані під рекапіталізацію банків країни. Спочатку Афіни розраховували хоча б частину з них витратити на фінансування інших цілей, але зараз це малоймовірно, оскільки кредитні організації країни знаходяться в скрутному фінансовому становищі.

У квітні Євростат підведе підсумок фінансової політики Греції за минулий рік. Очікується, що країна вперше за довгі роки покаже первинний профіцит держбюджету (перевищення доходів над видатками до виплати відсотків). У цьому випадку, умови допомоги країні можуть бути додатково пом'якшені.

Греція опинилася на межі дефолту в 2011 році, із-за чого країна була змушена звернутися за підтримкою до ЄС і МВФ. У результаті держава отримала близько 240 мільярдів доларів, а також зуміло списати більше половини своїх приватних боргів. А втім, загальна боргове навантаження Греції перевищує 130 відсотків ВВП, що більше, ніж до кризи.

Через заходи жорсткої економії, які Греція була змушена прийняти як умова для стабілізаційних кредитів, економіка країни опинилася в глибокій депресії, з якої не може вибратися вже шостий рік. За цей час ВВП країни скоротився більш ніж на чверть.