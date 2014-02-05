Банкіри закликають владу відновити стабільність на валютному ринку

Банківське співтовариство закликає Національний банк, уряд і Верховну Раду України негайно вжити дієвих заходів щодо відновлення стабільності на валютному ринку, говориться в заяві асоціації "Український кредитно-банківський союз" (УКБС).

У своїй заяві банкіри висловили стурбованість ситуацією на валютному ринку і відсутністю офіційної та зрозумілої політики керівництва країни в цьому питанні.

«З метою недопущення спекулятивних операцій на валютному ринку і розгойдування курсу закликаємо терміново усунути істотні розбіжності між офіційним курсом НБУ і ринковим курсом іноземної валюти, встановити неухильний контроль за цільовим використанням банками рефінансування, виконанням міжнародних контрактів і використанням бюджетних коштів», - говорить у зверненні асоціації.

На думку банкірів, для забезпечення економічного зростання в країні необхідно невідкладно прийняти рекомендації МВФ і ЄС щодо проведення економічних реформ і структурної розбудови національної економіки.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 8,9500/9,0500 грн/дол. з 9,1000/9,2000 грн/дол. на 12:00.

Таким чином, з початку цього року вартість долара зросла на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

Минулого тижня Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн/дол., і, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол. своїх резервів. Вчора, 4 лютого, Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн/дол., сьогодні – по 8,7 грн/дол.

Банкіри неохоче коментують ситуацію на валютному ринку і прагнуть утримуватися від прогнозів щодо її розвитку надалі.