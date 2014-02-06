Moody's підвищило суверенний рейтинг Мексики

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний кредитний рейтинг Мексики з Baa1 до A3. Тепер ця країна стала другою в Латинській Америці після Чилі, яка увійшла в категорію "А", передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили місцеві ЗМІ, представники Moody's вказали на хороші перспективи подальшого зміцнення мексиканської економіки.

Рейтинг Мексики підвищено завдяки сприятливим умовам, які створюються в економічній сфері за рахунок низки реформ, прийнятих у минулому році за ініціативою президента Енріке Пеньї Нієто. За прогнозами агентства, латиноамериканська республіка має всі шанси для стабільного розвитку та нарощування свого потенціалу в економіці.

Moody's позитивно оцінює економічні і фінансові перетворення, які здійснюються в Мексиці. У світі зміцнюється довіра до цієї країни, і вона цілком заслужено отримала рейтинг А3, ставши другою латиноамериканською країною, що досягла такого високого показника, зазначили представники агентства.