Прибуток другого за величиною банку Швейцарії зріс у 2,3 разу

Другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse збільшив чистий прибуток за 2013 рік у 2,3 рази в порівнянні з 2012 роком - до 3,07 мільярда франків (3,4 мільярда доларів) з 1,35 мільярда франків, передає "Прайм" з посиланням на кредитну організацію.

Річний чистий прибуток на акцію зріс до 1,65 франка (1,82 долара) проти 0,79 франка (0,87 долара) у 2012 році. Виручка групи становила 25,3 мільярда франків (28,6 мільярда доларів), що на 9% перевищує показник за попередній рік.

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За підсумками четвертого кварталу 2013 року чистий прибуток банку збільшився на 2% порівняно з жовтнем-груднем 2012 року - до 267 мільйонів франків (295,2 мільйона доларів), тоді як аналітики очікували показник на рівні 429 мільйона франків.

Квартальний показник чистого прибутку на акцію знизився до 0,08 франка з 0,09 франка. Виручку Credit Suisse в четвертому кварталі вдалося наростити на 10% - до приблизно 6 мільярдів франків (6,63 мільярда доларів).

Обсяг активів групи за рік зменшився на 6%, становивши 872,602 мільярда франків (964,73 мільярда доларів). Показник ключового капіталу (Tier 1) зріс за підсумками кварталу до 17,1% до 15,2% роком раніше.

Штат співробітників за рік скоротився на 2% до 46 тисяч осіб. Рада директорів рекомендувала річним зборам акціонерів, яке заплановано на 9 травня, затвердити виплату дивідендів в розмірі 0,7 франка на акцію (близько 0,8 долара), що менше минулорічного показника (0,75 франка).