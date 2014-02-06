Експерти розповіли, що впливає на девальвацію гривні

Вартість долара США на міжбанківському ринку вперше за останні п'ять років перевищила 9 грн. Дилери відзначають, що котирування на міжбанку з ранку і зовсім досягали 9,3 грн/дол., але до завершення торгів повернулися до рівня 9,05 грн/дол., пише "Комерсант-Україна".

Останній раз безготівковий долар коштував дорожче ще 24 лютого 2009 року - 9,4 грн. Тоді був пік вартості валюти, і за наступні два дні долар обвалився більш ніж на 1 грн - до 8,35 грн. Готівковий ринок, де курси встановлюються до відкриття міжбанку, утримував котирування валюти на продаж нижче 9 грн - найдорожче долари пропонував населенню Таскомбанк (8,97 грн).

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В уряді запевняють, що девальвація гривні (з початку року національна валюта втратила 10,3%) викликана політичним конфліктом у країні. "Політична нестабільність чинить тиск на ринок готівкової валюти. Є напруга, незважаючи на відсутність економічних підстав для цього", - заявив вчора в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов. Банкіри та експерти, втім, кажуть, що фактор політичної нестабільності був визначальним лише наприкінці січня - через загрозу введення надзвичайного стану.

Участь населення у девальвації було мінімальним. "До того як долар досяг 8,7 грн/дол., попит був звичайним, але тепер він зріс. Широкі верстви населення телефонують і цікавляться, як і скільки можна купити валюти, а деякі виводять гроші з країни", - говорить скарбник одного з банків. "Рекордні угоди на міжбанку не пояснюються ні ажіотажем з боку населення, ні спекуляціями з боку банків, ні проблемою ліквідності ринку, ні платежами за зовнішніми боргами. Навіть потенціал виходу "Нафтогазу" на ринок з купівлею валюти для закриття накопичених боргів перед Росією ще не пояснює нинішній ситуації. Загалом те, що відбувається на міжбанку, схоже на мобілізацію наявних на ринку валютних ресурсів для задоволення гарячого відчайдушного попиту. Це попит з боку великих гравців", - вважає експерт Укрсоцбанку Тантелі Ратувухері.

Вплив різких курсових коливань відчувається у багатьох секторах економіки. "Традиційно від падіння курсу національної валюти виграють експортери, але будь-які різкі курсові коливання негативно впливають на інших учасників ринку - насамперед, населення",- зазначає голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов. Крім зростання вартості обслуговування валютних кредитів обсягом 66 млрд грн, відбудеться також підвищення цін на товари. Так, інтернет-магазини вже вчора продавали техніку і електроніку виходячи з курсу 9,5 грн/дол.

Найближчим часом ситуація буде залежати від того, чи Україна отримає кредити від Росії або МВФ. "Нам не вистачає грошей, це очевидний факт. Тому Нацбанк і не витрачає кошти з резервів. Якщо нам ніхто їх не дасть, то ситуація буде погіршуватися. Якщо ж домовленості з Росією буде досягнуто, то найближчим часом можна чекати стабілізації на валютному ринку", - відзначає керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб Україна" Микола Івченко. Тому зниження курсу долара не виключено.

Деякі банкіри дають більш оптимістичний прогноз. "На тлі бурхливих політичних подій завжди є ризик зростання спекулятивних угод, що, однак, не може мати ніякого довгострокового впливу на валютний ринок,- упевнений голова правління ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач.- Ми вважаємо, що курс залишиться в контрольованому коридорі, з корекцією до рівня 8,5-8,7 грн після стабілізації ситуації".