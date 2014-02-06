Білорусь збільшила золотий запас Нацбанку

Золотий запас Національного банку Білорусі за 2013 рік зріс на 1,7 тонни і на 1 січня 2014 року досяг 35 тонн. Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

При цьому за перше півріччя золотий запас збільшився на 500 кг, за друге - на 1,2 тонни.

«Приріст був забезпечений за рахунок придбання золота на внутрішньому й міжнародному ринках, а також за рахунок реструктуризації золотого запасу», - пояснили в Нацбанку.

Довідка УНІАН. За 2012 рік золотий запас Національного банку Білорусі збільшився на 1,6 тонни і становив 33,3 тонни на 1 січня 2013 року. У 2011 році золотий запас Національного банку Білорусі зріс на 400 кг.

Золотий запас Нацбанку Білорусі включає золото, а також срібло, платину й паладій.