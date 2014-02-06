Персоналізація закордонних паспортів обійдеться у 42 млн грн

Державна міграційна служба України 29 січня уклала угоду з ДП «Державний центр персоналізації документів» на послуги з персоналізації бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Вартість угоди складає 42,27 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть "Наші гроші".

Тендер проведено за процедурою в одного учасника через відсутність конкуренції. Замовник послався на постанову кабміну № 231, що визначає лише «Державний центр персоналізації документів» як суб’єкт процесу оформлення паспорту, в частині його персоналізації.

У 2013 році ДП «Державний центр персоналізації документів» отримав замовлення аналогічних послуг на суму 27,29 млн грн. На виготовлення самих бланків паспортів уклали угоду ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» на 61,85 млн.

Нагадаємо, що раніше підряди на виготовлення документів отримували фірми концерну «ЄДАПС». Однак з літа 2013 року уряд та Верховна Рада прийняли кілька рішень, спрямованих на видалення «ЄДАПСу» з ринку виготовлення державних документів. Державні замовлення на ці бланки було передано поліграфкомбінату «Україна», який перейшов у відання Нацбанку України.