Доходи держбюджету за місяць зросли на 9%

У січні 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 25,3 млрд грн, що на 9,05%, або на 2,1 млрд грн, перевищує показник січня 2013 року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

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За оперативними даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету надішло 22,5 млрд грн, що на 2,5 млрд грн, або на 12,2%, перевищує показник січня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету надійшло 2,8 млрд грн з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету, що нижче за торішній показник на 0,3 млрд грн, або на 1,7%.

Також повідомляється, що в січні відшкодовано 5,2 млрд грн ПДВ, що на 0,7 млрд грн (на 14,9%) більше за відповідний показник 2013 року і на 1,1 млрд грн більше за тимчасовий розпис на січень 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 21,2% більше за дефіцит за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.

За зазначений період надходження до держбюджету України становили 339,180 млрд грн, касові видатки - 403,403 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304 млрд грн, видатки - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються, - 50 млрд грн.

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