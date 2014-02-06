Гривня на міжбанку зміцнилася до 9,1 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 8,9000/9,1000.

Ціни на російську валюту знизилися - 0,2575/0,2620, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Котирування євро-гривні пішли вниз - 12,0345/12,3070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3516/18 (середа - 1,3516/18).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем американської валюти за курсом - 8,6000.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 9,0000/9,4000, до 12:00 ціни звузився спред 9,1000/9,2000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,9500/9,0500.

Читайте такожБанкір назвав причину нестабільності на валютному ринку