Олімпіада в Сочі навряд чи дасть поштовх економіці Росії - Moody's

Дорога Олімпіада в Сочі навряд чи дасть відчутний поштовх російській економіці, цитує Reuters висновки міжнародного рейтингового агентства Moody's, розвінчавши одну з основних цілей президента РФ Володимира Путіна на цих Іграх.

Путін поставив свій особистий і політичний престиж у залежність від успішного прийому Олімпійських ігор і пообіцяв, що величезні суми, витрачені на Сочі, перетворять чорноморський курорт на привабливий туристичний об'єкт і підтримають Краснодарський край.

Але Moody's вважає, що невизначеність щодо такої спадщини залишає в тіні переваги Ігор, оточених повідомленнями про корупцію і витрати. За оцінками, Ігри могли коштувати Росії до 50 мільярдів доларів США.

"Хоча федеральний уряд може без праці забезпечити свою частку витрат, репутаційні переваги прийому Олімпійських ігор підірвані високою вартістю заходу і негативним шлейфом", - написало агентство в доповіді.

Путін і його уряд впевнені, що Ігри стануть поштовхом для нестійкої економіки Росії. Але надії на те, що російський рубль зміцниться завдяки так званому ефекту Сочі", виявилися необґрунтованими.

Російський рубль знизився більш ніж на 5 відсотків до долара США з початку року, а економічне зростання цього року, як очікується, досягне приблизно 2-х відсотків, що набагато нижче, ніж під час першого восьмирічного терміну Путіна на посаді президента Росії до 2008 року.

Moody's вважає, що Ігри нададуть нейтральний вплив на борговий рейтинг Росії, що фінансовий тиск на Сочі і Краснодарський край буде тяжіти над їхніми кредитними профілями, і що результат для російських компаній, зайнятих у підготовці до Ігор, виявиться неоднозначним.

Держкомпанії і приватні інвестори, включаючи магнатів з оточення Путіна, які шукали політичних і фінансових вигод, інвестуючи в будівництво готелів та іншої інфраструктури, можуть не отримати грошей, попередило Moody's .

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За словами Сергія Грушинина, помічника віце-президента і аналітика Moody's, віддача від готелів у довгостроковій перспективі залежить від спроб російського уряду залучити нових туристів у Сочі. При цьому, щоб заповнити більшість цих готелів, потік туристів, за оцінкою агентства, повинен зрости після Олімпіади в 2,5-3 рази.

Результат цих спроб залежатиме від того, чи стане Сочі доступним і більш привабливим, ніж європейські курорти, яким зараз віддають перевагу багато росіян і які їм по кишені.

Кредитні рейтинги державних банків, що надавали кредити або інвестували в капітали компаній, які допомагали перетворити Сочі з курорту радянського зразка у сучасний спортивний центр, зазнають негативного впливу, йдеться в доповіді.

Економісти кажуть, що переваги прийому великих спортивних подій зазвичай швидкоплинні. Завдяки Іграм у Лондоні у 2012 році економіка Великобританії на час зросла, але знову ослабла до кінця року.

Чи не єдиними, хто виграє завдяки Сочі, стануть світові корпоративні спонсори Олімпійських ігор, такі як Procter & Gamble і General Electric. Ігри нададуть позитивний вплив на їх кредитні рейтинги, оскільки укладені ними угоди дають їм ексклюзивні всесвітні права на продаж продуктів.

У доповіді мало втішного для Путіна. Його прагнення через Олімпіаду в Сочі представити Росію успішною, сучасною державою може провалитися.

Звернення Путіна з демократією і правами людини були під пильним наглядом в період підготовки до Ігор, і повідомлення про корупцію та кумівство - які президент заперечує - виставляють політичну систему, сконструйовану ним в Росії, у поганому світлі.

У зв'язку з цими проблемами надії на економічний підйом для Сочі і Краснодарського краю виглядають особливо важливими, оскільки глава Російської держави намагається зобразити Олімпіаду як успіх для всієї Росії.

Путін неодноразово підкреслював ці цілі і приїхав у Сочі цього тижня, щоб зустріти політичних лідерів і високопоставлених олімпійських функціонерів.

Хоча великого економічного виграшу для Росії, можливо, чекати не доводиться, її економіка досить велика, щоб вистояти після Олімпіади, відзначили Moody's і Fitch Ratings.

“Загалом, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми 50-мільярдні витрати, про які повсюдно повідомляють, - це менше 2,5% ВВП Росії за 2013 рік, за нашою оцінкою. При тому, що деякі витрати фінансувалися приватним чином, вплив на державні фінанси мінімально", - заявили аналітики Fitch.

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