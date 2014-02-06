Україні потрібно провести секвестр бюджету - аналітики

Необхідне для співпраці з МВФ рішення щодо газових цін носить політичний характер і ніякий технічний уряд перед виборами президента також його не вирішить. Таку думку висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

На його думку, найбільш реалістичним способом подолання кризи зараз є секвестр бюджету, доходи якого роздуті на тлі ослаблої економіки і зростання курсу валют (що призведе до інфляції цін на імпортні товари і зниження податкових надходжень від митниці).

Читайте такожДоходи держбюджету за місяць зріс на 9%Одночасно з цим уряду треба активніше вести роботу з детінізації економіки та аналзировать можливості для підвищення акцизів. "Торгівля, як найбільш тенезированный сектор економіки, має високу корумпованість системи адміністрування, починаючи від дозвільної документації та ліцензій, оренди приміщень, закінчуючи взаємодією з податковими органами" , - наводить приклад директор аналітичної групи "Da Vinci AG" Анатолій Баронін .

Вивести цей ресурс з тіні допоможуть боротьба з корупцією і максимальне дистанціювання бізнесу від чиновника - складові умови детінізації цього сектора економіки на думку експерта. «Оскільки бюджет 2014 року нереалістичний, я переконаний , що рано чи пізно уряд піде на підвищення акцизів» , - стверджує А.баронін . - «Такий сценарій не буде реалізований лише в тому разі, якщо уряду вдасться залучити запозичення, у розмірах, достатніх для покриття дефіциту бюджету і тих втрат, які відбудуться внаслідок загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні».