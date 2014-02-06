Міндоходів називає складним виконання дохідної частини бюджету

Очільник Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко вважає, що виконати дохідну частину бюджету буде складно, але можливо за рахунок зростання економіки та її детінізації. Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

“Загалом показники бюджету-2014 представляються достатньо напруженими. Але таке зростання надходжень можливе при виконанні двох умов. Перша: досягнення показників розвитку економіки, закладених при розрахунку бюджету... Друга: успішна детінізація економіки”, - сказав міністр.

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За його словами, в 2014 році Міндоходів проводитиме заходи, покликані підвищити прозорість економіки. Зокрема, це впровадження в практику норм закону про трансфертне ціноутворення та подальша деофшоризація економіки.

“Бюджет дуже сильно залежить від того, наскільки якісно ми справимося з цією частиною нашої роботи”, - підкреслив Клименко.

Крім того, за словами очільника Міндоходів, податкові та митні збори залежать від досягнення макроекономічних показників розвитку економіки, закладених у бюджеті.

“Динаміка ВВП, сальдо зовнішньої торгівлі – все це, зрозуміло, впливає на податкові та митні збори. Будь-яке відхилення від прогнозу в той або інший бік відповідним чином коригує бюджетні надходження”, - зазначив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду на 2014 рік заплановані на рівні 360,7 млрд грн. Це на 55,6 млрд грн, або на 18,2%, більше, ніж у 2013 році. Зокрема, митні платежі передбачається збільшити на третину, податкові збори – на 11,5%.

Закон про держбюджет на 2014 рік був прийнятий Верховною Радою 16 січня без обговорення. «За» проголосували 249 народних депутатів із 261, зареєстрованого в сесійному залі. 17 січня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.