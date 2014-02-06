Гривня зросла до 8,94 грн/дол.

У четвер, 6 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара до 12:00 підвищилися до 8,8800/8,9400 грн/дол. проти 8,9000/9,1000 грн/дол. на відкритті торгів, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування гривні щодо євро до 12:00 підвищилися до 12,0065/12,0915 грн/євро порівняно з 12,0345/12,3070 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3516/1,3518, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 підвищилися до 0,2557/0,2574 грн/рубль порівняно з 0,2575/0,2620 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 34.7160 (-0.1640).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,9500/9,0500 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,0955/12,2350 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2595/0,2625 грн/рубль.

У середу Нацбанк виходив на ринок з продажем валюти за курсом 8,7000 грн/дол.

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