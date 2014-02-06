Тіньовий сектор формує підвищений попит на валюту - банкір

Банкір також зазначив, що сьогодні не спостерігається великого попиту на валюту з боку населення.

«Ми розуміємо, обмінюючись враженнями, що, мабуть, частина учасників якихось тіньових схем найбільше вже активізувалася. І це вже питання до Національного банку, до Податкової інспекції. Контролюйте і притискайте ці ситуації», - сказав Тимонькін.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 9,1 грн за доларБанкір відзначив, що злагоджена робота уряду та НБУ допоможе збалансувати ситуацію на валютному ринку і знизити панічні настрої, оскільки саме вони нині визначають курс валют, а не об'єктивні економічні фактори.

«Якщо жорстко і дружно працюють уряд і Національний банк, то все можливо, тому що ситуація цього зростання - це чисто нерви. Вона ж не економічного характеру. У нас платіжний баланс минулого року - плюс $ 2 млрд, на відміну від мінус $ 4 млрд позаминулого року. Тобто, таких серйозних, об'єктивних економічних факторів, тиску на курс немає. Ситуація була б кращою, якби не нервували», - сказав банкір.

Тимонькін додав, що зараз керівники НБУ відновили взаємодія ирегулярные зустрічі з представниками банків для посилення, щоб контролювати ситуацію як на самому фінансовому секторі, так і на валютному ринку.