В Україні скоротилися борги з відшкодування ПДВ вітчизняному бізнесу

Загальний обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємцям України, сформований у попередні роки, скоротився у 2013 році на 0,3 млрд грн і на початок 2014 року становив 14,9 млрд грн, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Так, є певний залишок з відшкодування за минулі періоди. Торік він був зменшений на 0,3 млрд грн і на початок поточного року становив 14,9 млрд… Я кажу тільки про відшкодування обґрунтованих заявок, щодо яких немає сумнівів. Є суми, які оспорюються в судах, є заявки, які фігурують в кримінальних розслідуваннях. Їх не можна вважати так званими багатомільярдними боргами держави», - сказав Клименко.

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При цьому він зазначив, що в 2013 році обсяг відшкодувань виявився найкращим за останні п'ять років. «Скажу так: добросовісні платники, які належно подали заявки, претендували на 50 млрд грн, а одержали 53,4 млрд грн. В автоматичному режимі відшкодовано 22,6 млрд грн. І це – найкращі показники за останні п'ять років», - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що невиправданими виявилися побоювання бізнесу щодо того, що заборгованість з відшкодування податку в примусовому порядку оформлятимуть у вигляді казначейських векселів. «Наголошу: ПДВ-векселі – це додаткова можливість, а не обов'язок. Бізнес зможе користатися цим інструментом на свій розсуд. Обсяг емісії (цих паперів - УНІАН) визначатиметься на основі заявок підприємств. Тільки після цього ми подамо пропозиції в Держказначейство», - запевнив міністр.

Клименко також повідомив, що в 2013 році міністерству вдалося істотно просунутися в частині виведення ПДВ з тіні. «Наша робота з детінізації економіки торік вийшла на якісно новий рівень. Почав роботу спеціальний моніторинговий центр. Головне завдання нового підрозділу – дистанційна оцінка ризиків у діяльності підприємств, - наголосив він. – Ми концентруємо свої зусилля виключно на тих підприємствах і тих галузях, де є цілком обґрунтовані ризики ухилення від сплати податків. Завдяки цьому ми змогли забезпечити зростання надходжень ПДВ (а метою більшості махінацій є саме ухилення від сплати цього податку). Якщо в 2011 році річний збір з цього податку становив 169,3 млрд грн, в 2013-му – 180,8 млрд грн. Ми вивели значну частину ПДВ з тіні».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році суб'єктам господарювання було повернено 46 млрд грн, що на 2,7 млрд грн більше заявленої суми. Крім того, за даними соціологічного дослідження «Якість інвестиційного клімату і рівень інвестиційної активності в Україні», інвестори, які працюють в Україні, відзначали в 2013 році поліпшення в системі відшкодування податку на додану вартість.

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