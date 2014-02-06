Міндоходів відпрацьовує прийоми звітності з трансфертного ціноутворення

Міністерство доходів і зборів України готується до прийому першої звітності за контрольованими операціями в рамках роботи Закону «Про трансфертне ціноутворення», що набув чинності у вересні 2013 року, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Ми провели всю необхідну підготовку, затвердили підзаконну нормативну базу. Перебуваємо в постійному діалозі з бізнесом, удосконалюємо свою роботу: бізнес перебудовує свої операції, міністерство відпрацьовує процес формування й прийому звітності так, щоб не створювати незручностей підприємствам», - сказав Клименко.

Він підкреслив, що закон про трансфертне ціноутворення приймався зовсім не для тиску на бізнес, а виключно з метою підвищення прозорості національної економіки. Більш того, документ регулярно допрацьовується з урахуванням побажань бізнесу. «Приміром, зараз розроблено проект документа, яким платнику дається право в режимі онлайн корегувати суми контрольованих операцій і податкових зобов'язань, включаючи, зокрема, зворотне корегування», - зазначив міністр.

При цьому він нагадав, що ефект від прийнятого закону вже відчутний: частка експорту в офшори на кінець 2013 року знизилася до 1%, хоча раніше досягала 11%. У грудні 2013 року цей показник становив 0,25% від загального обсягу експорту.

Водночас Клименко спростував думку про те, що контроль за трансфертним утворенням змусив великий бізнес використовувати інші схеми мінімізації податкових зобов'язань. «Якщо це й так, то ми, зі свого боку, це побачимо негайно. Завдяки об'єднанню податкових і митних інструментів ми вдосконалили системи контролю за всім ланцюжком операцій – від кордону до покупця й навпаки. Цього року ми маємо намір упровадити повноцінний ризикоорієнтований аудит у сфері трансфертного ціноутворення, це передбачено в п'ятирічній стратегії розвитку міністерства», - сказав міністр.

Він також підкреслив, що формування так званих «консолідованих груп» платників податків – фінансово-промислових груп, яким, згідно з рішенням парламенту, може бути надана пільга з податку на прибуток, - не позначиться на результатах роботи податківців. «Наприкінці грудня минулого року парламент прийняв у першому читанні зміни до податкового кодексу. Цей законопроект став результатом компромісу між бізнесом, профільним парламентським комітетом і Міндоходів. Але ми від своєї принципової позиції не відступили – прибуток має оподатковуватися там, де був об'єктивно сформований. Жодна з норм законопроекту, яка порушує цей принцип, не буде підтримана міністерством», - запевнив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, закон про трансфертне ціноутворення, що передбачає встановлення державного контролю над формуванням цін для експортно-імпортних операцій великих платників податків і скасовує можливість виведення прибутку до країн із низькою ставкою оподаткування, був розроблений і представлений Міндоходів спільно з компанією PriceWaterhouseCooper’s у грудні 2012 року. Цей закон був прийнятий Верховною Радою влітку 2013 року, а набув чинності з 1 вересня 2013 року.

Очікується, що введення норм цього закону дозволить Україні додатково залучити до державного бюджету до 20 млрд грн протягом трьох років, а також побудувати в країні дієву систему контролю за трансфертним ціноутворенням.

У грудні 2013 року Верховна Рада України дозволила консолідованим групам платників (фінансово-промисловим групам) податків не застосовувати методи контролю за трансфертним ціноутворенням при формуванні податкових зобов'язань із податку на прибуток. Відповідний законопроект (№2737) був прийнятий за основу 234 голосами парламентаріїв при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН.