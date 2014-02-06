Банкір вважає, що НБУ потрібно посилити моніторинг на валютному ринку

Нагадаємо, раніше банкір заявляв, що ситуація цього зростання - це чисто нерви. "Вона ж не економічного характеру. У нас платіжний баланс минулого року - плюс $ 2 млрд, на відміну від мінус $ 4 млрд позаминулого року. Тобто, таких серйозних об'єктивних економічних факторів тиску на курс немає. Ситуація була б кращою, якби не нервували», - пояснював Тимонькін і добивил, чтонынешняя економічна ситуація далеко не така, як під час кризи 2008-2009 років, коли гривня за лічені місяці девальвувала в два рази.

Читайте такожГривня зросла до 8,94 грн/дол.Щоб зараз стабілізувати ситуацію на валютному ринку, вважає банкір, Національний банк повинен посилити моніторинг діяльності банківських установ, а також звернути увагу на «схемні» фінансові операції з валютою, які здійснюються в інтересах тіньового сектора - він зараз формує значну частку попиту на валюту.

Тимонькін вважає, що і регулятор і самі банки повинні встановити жорсткий контроль за курсоутворенням на ринку - про це йшлося на зустрічі банкірів з керівництвом НБУ.

«Зайшла розмова про якийсь більш щільному контролі з боку банків, тому що ситуація, коли ранкові котирування банки виставляють вищі, ніж були вечірні - це типовий розгін ситуації. Це штучний розгін ситуації, від якого ми всі програємо. Тому я думаю, що більш жорсткий моніторинг банків буде, і він дасть свої плоди», - розповів банкір.

Він акцентував на тому, що сьогодні НБУ і уряд повинні в тісній координації вжити всі можливі заходи, щоб знизити панічні настрої.

«Це звичайна ситуація розростається паніки. Її можна придушити, а можна роздути», - сказав про ситуацію на валютному ринку Тимонькін.

Він також сказав, що в країні необхідно досягти політичної стабілізації, а також призначити повноцінне уряд. В такому випадку можна впевнено прогнозувати стабілізацію і на валютному ринку.

«Звичайно, повинна нормалізуватися політична ситуація, це ідеальна ситуація. Якщо вона нормалізується, то ситуація автоматично нормалізується і на валютному ринку», - упевнений банкір.