Співробітники податкової міліції відшкодували державі збитки на суму 2 млрд грн

Реформа податкової міліції та переорієнтація роботи на аналітичні методи дозволили співробітникам оперативних підрозділів Міністерства доходів і зборів України в 2013 році відшкодувати близько 2 млрд грн збитків, завданих державі, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН міністр Олександр Клименко.

«У 2013 році слідчим вдалося відшкодувати близько 2 млрд грн завданих державі збитків. А це вдвічі більше, ніж позаминулого року», - сказав міністр.

При цьому він повідомив, що перехід на аналіз ризиків і впровадження технологічних інновацій на митниці також дав свої результати. «На митниці вдалося запобігти понад 22 тис. правопорушень. Потенційні збитки могли становити 735 млн грн», - сказав Клименко.

Він нагадав, що, приміром, в Одеському порту минулого року було розпочато експеримент зі сканування контейнерів із товарами без фізичного розкриття. «В результаті, суб'єкти ЗЕД добровільно збільшили задекларовану вартість товарів на 79,5 млн грн», - повідомив міністр.

У жовтні 2013 року Кабінет міністрів затвердив п'ятирічну стратегію розвитку Міністерства доходів і зборів України, що містить вісім напрямків діяльності міністерства, ключовим із яких має стати перехід на сервісну складову роботи, що передбачає впровадження як можна більшої кількості електронних послуг, що позбавляють платників податків від спілкування з інспекторами податкової служби та митниці.

Як повідомляв УНІАН, реформування підрозділів податкової міліції, яка згідно з Указом Президента підпорядковується Міністерству доходів і зборів України, пройшло навесні 2013 року й не привело до збільшення повноважень і прав слідчих. Основними завданнями слідчих було визначено – припинення незаконної діяльності суб'єктів господарювання, що ухиляються від сплати податків, а також відшкодування завданих бюджету збитків. Фахівці Міністерства доходів і зборів України в 2013 році виявили порушень митного законодавства на 796 млн грн, при цьому найбільш поширеними серед цих порушень є випадки незаконного переміщення продовольчих і промислових товарів.

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