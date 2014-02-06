НБУ має намір проводити інтервенції на валютному ринку - асоціація банків

Про це розповів Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України.

«Інтервенції будуть, Нацбанк заявив сьогодні, що він буде проводити інтервенції. Тому ми впевнені, що курс зараз стабілізується. Важливо розуміти, до чого ми йдемо, і важливо це розуміти Національному банку, розуміти комерційним банкам, населенню», - розповів Мамедов.

Читайте такожГривня зросла до 8,94 грн/дол.Він додав, що підвищений попит на валюту, а також зростання курсу долара відбувається під впливом психологічних факторів у зв'язку із цими політичними подіями в Україні. Тому НБУ не буде просто спостерігати за ситуацією, а має намір активно впливати на валютний ринок.

«Ми побачили готовність Національного банку втручатися в курсову політику, ми отримали впевненість у тому, що ситуація буде стабілізуватися. Хочу зазначити, що всі моменти, які виникають на сьогоднішній день, вони пов'язані не з економічними причинами, скільки з політичними. Як тільки рішення про затвердження уряду буде прийнято, я запевняю, що стабілізуються і ціни за депозитами, і зміниться курс, який існує. Тому що суспільство отримає позитивні сигнали: немає конфлікту, є розуміння, є одна загальна завдання - розвивати нашу економіку», - пояснив банкір.

Мамедов розповів, що особливу увагу Національний банк має намір приділити моніторингу спекулятивних операцій на валютному ринку, які впливають на пониження курсу національної валюти. Можливо, НБУ застосує санкції до банків, які будуть викриті в спекулятивних операціях, як це було восени минулого року: п'яти банкам на кілька місяців був закритий доступ на валютний міжбанк.

«Національний банк попередив, що це все моніториться і прекрасно все це видно, з одного боку, з іншого боку, дав сигнал про те, що буде втручатися. І тема спекулянтів, яка існує завжди, просто зараз на цій ситуації обсяг цих операцій збільшився, я думаю, що операції приберуть, або знімуть, або обсяги їх стануть набагато менше», - сказав керівник НАБУ.